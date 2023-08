Update legt deutschsprachige Exchange-Server lahm

Microsoft hat am vergangenen Patch Tuesday ein Sicherheitsupdate für die Exchange-Server-Versionen 2016 und 2019 veröffentlicht. Mit der neuen Softwareversion sollten eigentlich mehrere teils kritische Schwachstellen in der Server-Software geschlossen werden. Dabei kam es allerdings zu einem Problem: Exchange-Server, die nicht in der englischen Sprache betrieben wurden, konnten das Update nicht vollständig installieren.