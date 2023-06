US-Anwälte zitieren von ChatGPT erfundene Präzedenzfälle

Präzedenzfälle und frühere Meinungen von Richtern sind in den USA eine wichtige Grundlage, um Gerichtsfälle zu entscheiden. Dementsprechend suchen sowohl Ankläger als auch Rechtsanwälte Präzendenzfälle, um ihre Argumente zu unterstützen und den Richter oder die Richterin zu beeinflussen.

Präzedenzfälle zu suchen, kann aber eine aufwändige Angelegenheit sein. Eine Gruppe von Anwälten in New York hat versucht, sich die Suche einfach zu machen und setzte ChatGPT als Recherchetool ein. Das ging gründlich in die Hose.

Die Anwälte vertraten einen Passagier in einem Rechtsstreit mit einer Airline. Sie baten ChatGPT, ähnliche Fälle aus der Vergangenheit zu suchen. Die Chat-KI machte dies auch und die Anwälte waren offensichtlich erfreut, denn die von ChatGPT vorgelegten Fälle stützen ihre Meinung. Also legten sie diese dem Richter vor, ohne nachzuprüfen, ob diese Präzedenzfälle tatsächlich existierten. Dummerweise hatte ChatGPT diese Fälle schlicht erfunden.

Die gegnerischen Anwälte bemerkten dies und informierten Ende März Kevin Castel, den zuständigen New Yorker Richter, über ihren Verdacht. Der Richter hat die fehlbaren Anwälte nun abgemahnt und ihnen eine Busse von je 5000 Dollar auferlegt. Er wirft ihnen vor, die Recherche von ChatGPT nicht selbst überprüft zu haben. Erschwerend kam hinzu, dass sie nach der ersten Nachfrage des Richters rund 2 Monate lang warteten, bevor sie den Fehler zugaben. Damit, so Richter Castel, haben sie Geld und die Zeit des Gerichts verschwendet.

Einer der Anwälte erklärte in seiner Entschuldigung, dass ChatGPT auch auf eine spezifische Nachfrage insistiert habe, dass es diese Fälle tatsächlich gab und dass man sie in offiziellen Justiz-Datenbanken wie Westlaw oder Lexisnexis nachlesen könne. Der Richter wertete dies aber nicht als mildernden Umstand.

Die Klage des Passagiers, den die Anwälte vertraten, wurde übrigens vom Richter abgeschmettert. Der Passagier hatte schlicht die Beschwerdefrist verpasst.