US-Cybersecurity-Behörde expandiert nach England

Cybersecurity-Behörden tauschen sich international aus – das gehört zum guten Ton und ist hilfreich. US-Präsident Joe Biden hatte Cybersicherheit früh zu einem seiner wichtigen Themen erklärt. Nachdem im Sommer 2021 ein Gipfeltreffen in Genf mit Valdimir Putin stattfand, berief Biden im Nachgang ein weiteres, virtuelles "internationales Cybersecurity-Gipfeltreffen" ein, zu dem 30 Länder eingeladen wurden. Themen waren unter anderem: Bekämpfung von Cyberkriminalität und die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden, die Eindämmung der Verwendung von Kryptowährungen für kriminelle Zwecke und die generelle Sicherung von Lieferketten.

Ob dabei Cybersecurity-Behörden wie das Schweizer NCSC, das gleichnamige britische Pendant NCSC, das französische ANSSI, die EU-Agentur ENISA oder die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) aus den USA teilgenommen haben, entzieht sich unserer Kenntnis.

Nun wagt aber die CISA den Sprung über den grossen Teich. Sie werde noch im Juli 2022 ihr erstes "Attaché-Büro" in London eröffnen, teilt die Behörde mit. "Als amerikanische Cyber-Verteidigungsbehörde wissen wir, dass Akteure digitaler Bedrohungen innerhalb von Grenzen nicht sauber operieren. Um die Widerstandsfähigkeit gegen Bedrohungen im Inland zu stärken, müssen wir global denken", lässt sich CISA-Direktorin Jen Easterly zitieren.

Das Attaché-Büro in London werde als Anlaufstelle "für die internationale Zusammenarbeit zwischen CISA, britischen Regierungsbeamten und anderen Bundesbehörden dienen", so die Mitteilung. Zur ersten Büroleiterin werde Julie Johnson ernannt.

Mit dem (noch) amtierenden Premierminister ist Julie Johnson nicht verwandt. Laut Mitteilung arbeitete sie zuvor als Regional Protective Security Advisor für die CISA in New York. Zuvor war sie in den USA unter anderem für das Bureau of Intelligence and Research und das Bureau of Educational and Cultural Affairs des US-Aussenministeriums tätig.