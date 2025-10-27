US-Ermittler fordern Nutzerdaten von OpenAI an

In den USA greifen Strafverfolgungsbehörden erstmals im Rahmen einer Ermittlung auf Daten von ChatGPT-Nutzenden zu. Eine von ' Forbes ' veröffentlichte, inzwischen entsiegelte Durchsuchungsanordnung zeigt, dass das US-Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) OpenAI verpflichtet hat, Informationen zu bestimmten ChatGPT-Eingaben bereitzustellen.

Ermittler der Abteilung Homeland Security Investigations (HSI) sollen die Anordnung beantragt haben, um den mutmasslichen Betreiber einer kinderpornografischen Plattform im Darknet zu identifizieren. Während verdeckter Online-Kommunikation habe der Verdächtige erwähnt, ChatGPT zu verwenden, und mehrere seiner Prompts und die entsprechenden Antworten zitiert. Diese Angaben sollen die Ermittler genutzt haben, um einen richterlichen Beschluss zur Herausgabe von Nutzerdaten zu erwirken.

Die US-Behörde habe von OpenAI unter anderem Daten verlangt zu den betroffenen ChatGPT-Sitzungen, Kontoinformationen sowie Zahlungsdetails. Welche konkreten Daten OpenAI tatsächlich übermittelt hat, ist unklar. Laut 'Forbes' erhielten die Ermittler eine Excel-Datei mit Informationen, deren Inhalt bislang nicht öffentlich ist. Den Beschuldigten, einen 36-jährigen US-Bürger und früheren Angehörigen der Luftwaffe, habe man später unabhängig von den ChatGPT-Daten identifiziert.

Präzedenzfall für Datenzugriffe auf KI-Plattformen

Laut dem aktuellen Transparenzbericht von OpenAI hat das Unternehmen im zweiten Halbjahr 2024 weltweit 71 behördliche Auskunftsersuchen erhalten und dabei Daten zu 132 Konten offengelegt. Der Fall ist insofern bemerkenswert, als es sich um die erste bekannte gerichtliche Anordnung handeln soll, bei der Daten zu bestimmten Prompts in einem generativen KI-System angefordert werden.

Der Fall wirft aber auch Datenschutzbedenken auf: Jennifer Lynch von der Electronic Frontier Foundation betonte gegenüber 'Forbes', der Fall zeige, dass Strafverfolgungsbehörden zunehmend auf generative KI-Systeme als potenzielle Beweisquellen zurückgreifen. Sie forderte KI-Anbieter auf, die Datenerhebung und -speicherung stärker zu begrenzen, um den Schutz der Nutzenden zu gewährleisten.