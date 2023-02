US-Flugchaos: Flugaufsicht ändert Umgang mit IT

Eine Computerpanne vom 11. Januar 2023 legte fast den ganzen Flugverkehr in den USA lahm. Nun hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA Veränderungen an der Informatik vorgenommen, um einen solchen Systemausfall zukünftig zu verhindern.

Bei der Synchronisierung der Datenbanken soll eine Verzögerung von einer Stunde verhindern, dass fehlerhafte Dateien sofort das Backup erreichen, berichtet die Nachrichtenagentur 'Reuters' . "Jetzt müssen mindestens 2 Personen während der Wartung des NOTAM-Systems anwesend sein, darunter ein Angestellter oder eine Angestellte in Diensten einer Bundesbehörde", schreibt die FAA in einem Brief an den US-Kongress.