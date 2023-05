US-Regierung warnt CEOs von KI-Unternehmen

Die US-Regierung hat die 4 Spitzenmanager aus Big Tech zu einem Treffen im Weissen Haus eingeladen. Sundar Pichai, CEO bei Google und Alphabet, Sam Altman, CEO bei OpenAI, Dario Amodei, CEO bei Anthropic und Satya Nadella, CEO bei Microsoft mussten sich dabei einen Vortrag über die Risiken von Künstlicher Intelligenz anhören. Auch US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und Wirtschaftsministerin Gina Raimondo waren anwesend.

US-Präsident Biden sagte den Unternehmensvertretern, sie müssten die aktuellen und potenziellen Risiken verringern, die KI für den Einzelnen, die Gesellschaft und die nationale Sicherheit darstelle. Dabei gehe es um Sicherheit, Menschenrechte, Bürgerrechte, Datenschutz, Arbeitsplätze und demokratische Werte, berichtet die Agentur 'Reuters '. Man werde den Sektor möglicherweise weiter regulieren, mahnte das Weisse Haus.

Die Unternehmen selbst haben gegenüber 'Reuters' noch nicht Stellung genommen.

Transparenz sei wichtig

Man habe "offene und konstruktive Diskussionen" zu 3 Schlüsselbereichen geführt. Fundamental war dabei unter anderem die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, Behörden und Politikern. Angesprochen wurden aber auch die Sicherheit und Wirksamkeit der KI-Systeme sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Systeme vor böswilligen Akteuren und Angriffen geschützt sind. Die vier Manager bekundeten ihre zukünftige Mitarbeit. Nach dem Treffen hätte Sam Altman den Reportern gesagt, die Unternehmen würden die Meinung der Regierung bezüglich der Regulierung "überraschenderweise" teilen.

Kurz vor der Sitzung investierte die Biden-Regierung 140 Millionen US-Dollar in 7 neue KI-Forschungsinstitute. Sie sollen etwa mit Forschung zu Durchbrüchen bei Klimaforschung, Gesundheit, Landwirtschaft, Energie, Bildung und IT-Sicherheit beitragen.

Das Weisse Haus werde zudem politische Leitlinien für den Einsatz der Technologie durch die Bundesregierung veröffentlichen.

Cybersicherheit und Schutz von Grundrechten

"Tech-Unternehmen haben eine grundlegende Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass ihre Produkte sicher und geschützt sind und dass sie die Rechte der Menschen garantieren, bevor sie eingesetzt oder veröffentlicht werden", sagte auch die Technologie-Beauftragte der Regierung, Arati Prabhakar.

Auch sie nannte mehrere Gefahren und knüpfte dabei am Schutz von Grundrechte an, die zum Beispiel durch Echtzeitüberwachung von Menschen gefährdet werden könnten. Ganze Demokratien könnten mithilfe von KI untergraben und menschliche Arbeitskräfte in weiten Teilen der Wirtschaft durch Maschinen ersetzt werden.

Ähnliche Bedenken hatte kürzlich der Deep-Learning-Pionier Geoffrey Hinton geäussert, als er nach 10 Jahren bei Google kündigte. Der 75-Jährige ging so weit, von Ängsten und Bedauern mit Blick auf sein Lebenswerk zu sprechen. Ins selbe Horn stösst auch Microsofts Chefökonom Michael Schwarz. Er sehe dringenden Bedarf zur Regulierung, sagte er gegenüber 'Bloomberg' im Rahmen eines Panels des World Economic Forums (WEF) in Genf. Der Microsoft-Manager wies aber zugleich auf Chancen der Technologie hin und warnte vor überstürztem Handeln.

Mehrere Regulierungsverfahren in der Pipeline

Die KI-Leitlinie in den USA sollen bis zum Sommer erarbeitet werden. Diese Grundlage für eine Regulierung müsse auch im Hinblick auf künftige, wesentlich leistungsstärkere Programme geschaffen werden. So sei unter anderem die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union wichtig, die bereits einen ähnlichen Plan in petto hat.