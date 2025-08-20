US-Regierung will bei Chipherstellern einsteigen

Die US-amerikanische Regierung prüft offenbar die Beteiligung an globalen Chipherstellern. Einem Bericht der Nachrichtenagentur 'Reuters
' (Paywall) zufolge prüft US-Handelsminister Howard Lutnick, wie die Regierung im Gegenzug für Mittel aus dem "Chips Act" Aktienpakete von Unternehmen wie Global Foundries, Micron, Samsung und TSMC erhalten könne.
Lutnick hatte zuvor bereits US-Medienberichte bestätigt, nach denen die Regierung zum Grossaktionär
des kriselnden Chipherstellers Intel werden wolle. Im Gegenzug plane der Staat Milliarden-Zuschüsse für den Ausbau der US-Produktion von Intel. Den Berichten zufolge strebt die US-Regierung eine Beteiligung von etwa 10% an, was beim aktuellen Aktienkurs einer Summe von 10 Milliarden US-Dollar entspricht. Diesen Betrag hatte der frühere US-Präsident Joe Biden als Subventionen zugesagt, heisst es dort.
Wie 'Reuters' nun schreibt, hatte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, am Dienstag (Ortszeit) bestätigt, dass Lutnick an einer Vereinbarung mit Intel über eine Staatsbeteiligung arbeite. "Der Präsident Donald Trump will die Bedürfnisse Amerikas sowohl aus nationaler Sicherheitssicht als auch aus wirtschaftlicher Sicht an erste Stelle setzen", sagte sie. Das 'Wall Street Journal
' (Paywall) will erfahren haben, dass der Intel-Chef am Montag das Weisse Haus besucht, womöglich um den Deal zu besiegeln.
Milliarden für US-Chipfabriken
Die nun erwogene Ausweitung der Pläne auf weitere Halbleiterkonzerne folgt der gleichen Logik. Das US-Handelsministerium verwaltet den 52,7 Milliarden Dollar schweren "Chips Act
", der Zuschüsse für den Bau von Chipfabriken in den USA vorsieht. Er stammt noch aus der Regierungszeit von Biden.
Eine erste Tranche war im Februar 2024 ausgezahlt worden: Damals hatte Global Foundries
rund 1,5 Milliarden Dollar als Zuschuss für den Bau von neuen Fabriken in New York und Vermont erhalten. Ende 2024 hatte laut 'Reuters' das Handelsministerium Subventionen in Höhe von 6,2 Milliarden für Micron, 4,75 Milliarden US-Dollar für Samsung und 6,6 Milliarden für TSMC für die Halbleiterproduktion in den USA beschlossen.