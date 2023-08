US-Supreme Court soll sich mit Inhaltsmoderation beschäftigen

Die US-Regierung hat den Obersten Gerichtshof gebeten, sich mit zwei Rechtsfällen zu beschäftigen, bei denen es um die Moderation von Inhalten auf sozialen Netzwerken geht. Die Bundesstaaten Florida und Texas haben Gesetze verabschiedet, die es den Betreibern verbieten sollen, User aufgrund von rassistischen Inhalten, Fake News oder Hassrede auszuschliessen oder anders zu bestrafen.

Eine Gruppe von Techunternehmen, angeführt von Netchoice, hat Klagen gegen die beiden Gesetze eingereicht und damit zumindest erreicht, dass sie aufgrund von temporären Verfügungen gegenwärtig blockiert sind. Die Moderation von Inhalten, das Verfassen und die Anwendung von allgemeinen Nutzungsbestimmungen und damit das Recht, User bei Verstössen auszuschliessen, sei vom First Amendment der US-Verfassung, dem Recht auf Redefreiheit, geschützt, argumentieren die Kläger.

Die Generalanwältin Elizabeth Prelogar stellt sich in einer Stellungnahme im Namen der Biden-Regierung zuhanden des Supreme Court auf denselben Standpunkt. Das Oberste Gericht solle die beiden Rechtsfälle beurteilen und damit auch endgültig klären, ob die beiden Gesetze in Florida und Texas verfassungswidrig sind oder nicht.

Das First Amendment führen allerdings auch die Regierungen von Florida und Texas als Begründung für die Gesetze an. Der Ausschluss von Usern, so sagen sie, stelle einen Verstoss gegen die Redefreiheit der betroffenen Nutzer von sozialen Netzwerken dar.