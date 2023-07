USA an EU: Wir wären ready für neues Privacy Shield

Im Juli 2020 hatte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) das Privacy-Shield-Abkommen gekippt . Dieses sollte den Transfer von Daten zwischen der EU und den USA erleichtern. Das Gericht befand aber, mit Blick auf die Zugriffsmöglichkeiten der US-Behörden seien die Anforderungen an den Datenschutz in den USA nicht gewährleistet. Zudem sei der Rechtsschutz für Betroffene unzureichend.

Nun könnte bald ein neues Abkommen stehen. Die Vereinigten Staaten hätten alle ihre Verpflichtungen zur Umsetzung des EU-USA-Datenschutzrahmens erfüllt, erklärte die US-Handelsministerin Gina Raimondo Anfang dieser Woche. Dies stelle "den Höhepunkt einer monatelangen, bedeutsamen Zusammenarbeit" zwischen beiden Seiten dar, so Raimondo. Darin zeige sich "unser gemeinsames Engagement für die Erleichterung von Datenströmen zwischen unseren jeweiligen Gerichtsbarkeiten unter Wahrung individueller Rechte".

Ein neues Datentransfer-Abkommen würde den Abschluss von jahrelangen Verhandlungen bedeuten. Während es anfänglich vor allem um das Datenschutzniveau in den USA ging, hatte die US-Seite in letzter Zeit auch Bedenken wegen des Schutzes von Informationen von US-Bürgern in einigen EU-Ländern, beispielsweise Frankreich, geäussert.

Als Nächstes liegt der Ball bei der Europäischen Kommission. Diese muss entscheiden, ob die USA jetzt tatsächlich alle Anforderungen erfüllten.