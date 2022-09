USA gegen Russland: Wahl um ITU-Präsidium ist entschieden

Bei den Vereinten Nationen ist die ITU angesiedelt, die International Telecommunications Union. Die Behörde mit Sitz in Genf legt weltweite Standards fest, etwa im Bereich Mobilfunknetze oder Videostreaming. Die relativ unbekannte, aber mächtige ITU kann Regeln beeinflussen, nach denen Technologien weltweit entwickelt werden können und dürfen.

Bei der Wahl durch ITU-Mitglieder in Bukarest durchgesetzt hat sich Bogdan-Martin mit 139 von 172 ausgezählten Stimmen . Sie ist die erste Frau an der Spitze der ITU seit 1865. Ihr Gegner Rashid Ismailov erhielt 25 Stimmen. Bogdan-Martin sei seit über zwei Jahrzehnten in führenden Positionen in der internationalen Telekommunikationspolitik tätig, schreibt die ITU zur Wahl. Seit über 28 Jahren hat sie auch verschiedene Funktionen bei der Behörde inne.