USA prüfen eigene Kryptowährung

US-Präsident Joe Biden hat einen Präsidialerlass unterzeichnet, der verschiedene Behörden des Landes mit der Prüfung von Chancen und Risiken einer eigenen Digitalwährung beauftragt. Es sollen Berichte zur Zukunft des Geldes vorbereitet werden, die unter anderem klären, welche Rolle Kryptowährungen dabei spielen. Die Popularität von Kryptowährungen sei eine gute Gelegenheit, Vor- und Nachteile von digitalen Vermögenswerten zu untersuchen, zitiert die Agentur ' AP ' einen hochrangigen Regierungsbeamten.

Finanzministerin Janet Yellen sagte dem Bericht zufolge, dass ein Digitaldollar ein "gerechteres, inklusiveres und effizienteres Finanzsystem" fördern und gleichzeitig "illegale Transaktionen" verhindern würde.

Digitaldollar soll andere Kryptowährungen überflüssig machen

Bidens Anordnung ist die erste umfassende Bundesstrategie für digitale Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten. Sie soll den USA helfen, weiterhin eine führende Rolle bei der "Innovation und Steuerung des Ökosystems digitaler Vermögenswerte im In- und Ausland" zu spielen. Hintergrund von Bidens Aktionismus sei die Besorgnis, dass Russland Kryptowährungen nutzen könnte, um die Sanktionen zu umgehen, so der 'AP'-Bericht.

Jerome Powell, Chef der US-Zentralbank, habe bereits Zustimmung für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) signalisiert, schreibt die ' Zeit '. Ein Digitaldollar könne eine Alternative zu den derzeit verfügbaren Kryptowährungen sein und diese überflüssig machen. "Privat initiierte Kryptowährungen braucht es nicht mehr, wenn es eine digitale US-Währung gibt", so Powell.