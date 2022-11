Valantic übernimmt deutschen SAP-Spezialisten Comsol

Valantic übernimmt das Unternehmen Comsol AG mit Sitz in Köln. Die Firma sei "eine der führenden SAP-Beratungen für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der DACH-Region", heisst es in einer Mitteilung. Mit dem Kauf wolle Valantic seine SAP-Expertise stärken.

Comsol wurde 1999 gegründet und beschäftigt rund 70 Mitarbeitende. 2021 betrug der Umsatz laut Website 19,4 Millionen Euro. Comsol bietet SAP-Implementierung und -Beratung, Entwicklungs- und Support-Services, SAP-Lizenzen, Projektmanagement sowie Unterstützung bei der S/4Hana-Transformation.

Zum Kundenstamm zählen gemäss Mitteilung unter anderem Mediamarkt-Saturn, das Grosshandelsunternehmen Lekkerland, Intersport und das Schweizer Einzelhandelsunternehmen Otto's. Auch habe Comsol das erste S/4Hana-Go-Live in der Handelsbranche in der Schweiz bei Sherpa Outdoor realisiert.

Valantic seinerseits verfügt in der Schweiz über Büros in St. Gallen und Zürich. Karsten Ötschmann, Mitglied der Valantic-Geschäftsführung und Leiter des Geschäftsbereichs SAP, sagt in der Mitteilung: "Mit der Verstärkung durch die Comsol AG wachsen wir in diesem Bereich auf mehr als 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und werden damit zu einem der einflussreichsten SAP-Beratungs- und Implementierungshäuser in Europa."