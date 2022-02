Vanessa Gentile wird Marketingchefin bei Salesforce Schweiz

Vanessa Gentile übernimmt am 1. März einen neuen Job bei Salesforce Schweiz: Als neue Head of Marketing wird sie die Nachfolgerin von Guntram Friede, der letztes Jahr innerhalb des Unternehmens wechselte und die europäische Marketingleitung von Mulesoft übernahm.

Gentile arbeitet seit 5 Jahren für Salesforce Schweiz. In den letzten dreieinhalb Jahren war sie für das Partnergeschäft zuständig. Bei Salesforce Schweiz war sie auch die Initiantin des dortigen "Bring Women Back To Work"-Programms . Ob ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger für die Leitung des Partnergeschäfts schon bestimmt ist, konnten wir bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung bringen.