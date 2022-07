VBS lanciert Cyber Startup Challenge 2022

Der Cyber-Defence Campus (CYD) des Bundesamts für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) führt zum 3. Mal nach 2020 eine Cyber Startup Challenge durch. Das Thema ist dieses Mal "Netzwerkerkennung und Sicherheit von Internet-of-Things-Geräten". Gesucht werden laut dem CYD innovative Lösungen im Bereich der automatischen Netzwerkdurchsuchung und Sicherheitsüberprüfung. Die eingereichten Lösungen sollen alle an einem Netzwerk angeschlossenen Geräte finden und die Sicherheit von IoT-Geräten wie zum Beispiel Routern oder Firewalls bewerten können.

Dem Startup mit der besten Lösung winkt ein Auftrag für einen Machbarkeitsnachweis, bei dem das Unternehmen demonstrieren kann, dass seine Lösung in der VBS-Umgebung funktioniert.

Anmeldeschluss ist der 31. August 2022. Weitere Informationen und einen Link zur Anmeldung findet man auf dieser Webseite des VBS.

Aus den Bewerbern werden zuerst die 3 Startups mit den der Meinung des CYD nach innovativsten Lösungen ausgewählt. Sie können ihre Vorschläge an der Cyber-Defence-Konferenz am 26. Oktober 2022 in Bern vorstellen. Eine Jury bestehend aus Expertinnen und Experten des VBS soll dann noch während der Konferenz die beste Lösung küren.