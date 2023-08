Versicherungsberater Kessler hat neuen CIO

Der langjährige CIO beim Versicherungsberater Kessler tritt kürzer. Andreas Stocker, der die Position laut seines Linkedin-Profils seit über 26 Jahren innehatte, konzentriert sich neu auf die Umsetzung von Projekten, wie die ' Handelszeitung ' schreibt. "Ich bin froh über diese Lösung und darüber, dass ich die Hauptverantwortung als Leiter Informatik in neue Hände geben kann", zitiert ihn das Blatt.

An seine Stelle ist am 1. August Claudio Agustoni getreten. Er arbeitete zuletzt bis Oktober 2022 bei der Glarner Kantonalbank, wo während gut 3 Jahren ebenfalls als CIO tätig war. Zuvor arbeitete er je 6 Jahre in verschiedenen Positionen für den Kreditkartenherausgeber Viseca und die Aduno Gruppe. "Ich freue mich darauf, die digitale Transformation bei Kessler erfolgreich voranzutreiben", lässt sich Agustoni von der 'Handelszeitung' zitieren.