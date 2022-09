Verstärkung für ETH kommt aus Kopenhagen

Auf Antrag von ETH-Präsident Joël Mesot hat der ETH-Rat 4 Professorinnen und Professoren in verschiedenen Departementen ernannt. Im Departement Mathematik stösst Jonas Peters von der Universität Kopenhagen an die Zürcher Hochschule. Er wird zum ordentlichen Professor für Statistik ernannt

Jonas Peters.

Peters forsche auf dem Gebiet der statistischen Kausalität, an der Schnittstelle zwischen Statistik und Machine Learning, teilt die ETH mit. Seine Forschungsleistungen hätten einen grossen Einfluss weit über die Statistik hinaus. "Zudem leistete er gewichtige Beiträge in interdisziplinären Projekten, mit relevanten Erkenntnissen insbesondere in den Erdsystemwissenschaften oder im biomedizinischen Bereich", schreibt die Hochschule. Der renommierte Forscher sei mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden.

Mit Petros Koumoutsakos verlässt ein ordentlicher Professor für Computational Science das Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH. Seine Forschung konzentriert sich auf die Gebiete Partikelmethoden, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Biomimetik und biologisch inspiriertes Rechnen. Koumoutsakos setzt seine Karriere an der Harvard University fort.