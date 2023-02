Vertragsauflösung in UK: Bei Atos könnten viele Stellen wegfallen

Der französische IT-Dienstleister hatte einen grossen Projektauftrag der britischen Pensionskasse (Nest) erhalten. Laut Medienberichten ist der Vertrag 1,8 Milliarden Dollar schwer und war auf eine Laufzeit von 10 Jahren angelegt, mit der Option auf eine Verlängerung um weitere 8 Jahre.

Wie 'The Register' herausgefunden hat, wurde er jetzt aber bereits nach 2 Jahren aufgelöst. Dies bestätigen die beiden Parteien gegenüber dem Online-Magazin

Das Volumen hätte sich bei der vollen Laufzeit auf 1,8 Milliarden Dollar belaufen. Atos war mit der Bereitstellung von Software, Netzwerken und der IT-Infrastruktur sowie Beratungsservices beauftragt. 'The Register' schätzt, dass bis zu 1000 Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich und Indien verloren gehen könnten.

Gemäss den Informationen des Online-Magazins habe Nest auf die Auflösung des Vertrags gedrängt, nachdem Atos längere Lieferfristen gefordert hatte. Nest habe in letzter Minute Änderungen verlangt, ohne neue Fristen zu gewähren. Dazu äusserten sich die Parteien allerdings nicht. In ihren Stellungnahmen geben sie sich diplomatisch: Nest bedankt sich für die Unterstützung in den letzten Jahren, Atos ist stolz auf die geleistete Arbeit, die ein solides Fundament für die weitere Transformation darstelle.