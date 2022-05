Viseca: Fehlerhafte Abbuchungen wegen Software-Panne

Eine Softwarepanne beim Kreditkartenanbieter Viseca hat zu Fehlbuchungen geführt. Konkret sei ein Update Schuld gewesen, das Viseca am Samstag, 23. April eingespielt habe, sagte die Leiterin Business Services, Simone Gerig, zum ' Tages-Anzeiger'

Das Update habe dazu geführt, dass Transaktionen nicht korrekt ausgeführt worden seien. Gerig spricht im Artikel von Rundungsfehlern im Rappen-Bereich. Den Kundinnen und Kunden sei kein Schaden entstanden, im Gegenteil: "Ihnen wurde zu wenig belastet". Die Panne sei erst nach dem Wochenende bemerkt worden. Die letzten Fehlbuchungen seien am Dienstag früh passiert, anschliessend seien die Fehlbuchungen storniert und korrigiert worden, erläuterte Gerig. Jetzt habe man Vorkehrungen getroffen, damit sich solche Fehler nicht mehr wiederholen könnten. "In Zukunft werden wir Softwareanpassungen einer rigoroseren automatischen Kontrolle unterziehen, bevor wir sie einsetzen", so Gerig zum 'Tagi'.

Betroffen gewesen sind dem Bericht zufolge Kundinnen und Kunden von 3 Banken. Der 'Tages-Anzeiger' nennt die Basellandschaftliche und die Basler Kantonalbank sowie die Bank Cler.