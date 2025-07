VMware krempelt sein Partnerprogramm erneut um

Interactive hat die Neuerungen in einem Blogbeitrag genauer erläutert. Dabei soll mit dem neuen Programm die Anzahl der autorisierten Partner erheblich reduziert werden. So ist das Programm für VMware Cloud Service Provider (VCSP) nur auf Einladung zugänglich. Infolgedessen wurden kleinere Anbieter am 15. Juli 2025 über den Ausschluss informiert. Sie können noch bis zum 31. Oktober 2025 direkt Geschäfte tätigen.

Nicht eingeladene IT-Dienstleister wurden von Broadcom dazu aufgefordert, in Zukunft mit autorisierten Partnern zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für Kunden zu gewährleisten. Interactive warnt, dass es dadurch zu Beeinträchtigung der Support- und Servicequalität oder zu möglichen Verzögerungen und Kostensteigerungen kommen kann.

Das britische Tech-Magazin 'The Register' hat bei Broadcom nachgefragt, was es mit den Änderungen auf sich hat. "Die Strategie von Broadcom seit dem Abschluss der Übernahme von VMware besteht darin, Vereinfachung, Konsistenz und Innovation im gesamten VMware Go To Market-Ökosystem, einschliesslich der VMware Cloud Service Provider, voranzutreiben", hiess es vom Unternehmen.