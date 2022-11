VMware will Cloud-Umstieg von Kunden finanzieren

Der Weg in die Cloud ist für viele Unternehmen ein steiniger. Mit dem neuen Multi-Cloud Adoption Program (MCAP) verspricht VMware nun einen Teil der Kosten zu übernehmen, die für Unternehmen bei einer Cloud-Migration anfallen. Man wolle damit die Migration von On-Premises-Workloads in die Cloud vereinfachen und beschleunigen sowie Risiken verringern, heisst es in einem Blogbeitrag des Tech-Giganten. Hier spiele auch das Partner-Ökosystem von VMware eine grosse Rolle. Cloud-Lösungspartner sollen Kunden unter die Arme greifen und mit technischem Know-how versorgen.

Ein paar Haken gibt es jedoch: Erst wer für 1 Million US-Dollar bei VMware eingekauft hat, darf sich finanziell unterstützen lassen. Ausserdem finanziert das MCAP-Program nur die Migration auf die Public Cloud, private oder hybride Clouds sind vom Programm ausgeschlossen. Bei der öffentlichen Cloud soll es jedoch gar keine Einschränkungen geben, heisst es im Q&A. Der Konzern versichert Unterstützung unabhängig davon, welche oder wie viele Cloud-Lösungen die Unternehmen betreiben.