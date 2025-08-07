Vodafone-Übernahme belastet Swisscom-Ergebnis

Die neue Swisscom Gruppe inklusive Vodafone Italia steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 36,7% auf 7,4 Milliarden Franken. Wie das Unternehmen mitteilt, sank der Reingewinn gegenüber dem Vorjahr jedoch um 25,2% auf 625 Millionen Franken. Für den Rückgang macht die Gruppe vor allem Aufwände für die Akquisition des italienischen Mobilfunkanbieters verantwortlich.

Nach Angaben von Swisscom schreite die Integration von Vodafone Italia voran. So verläuft etwa die Migration der Mobilfunkkunden von Fastweb auf das Mobilfunknetz von Vodafone Italia wie geplant. Sie soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Die zwei Marken in Italien deckten Ende Juni 53% der Haushalte und Geschäfte mit Glasfaser ab, was 14% mehr als im Vorjahr seien. Einen ähnlich hohen Zuwachs berichtet Swisscom beim 5G-Mobilfunknetz, das jetzt 87% der Bevölkerung erreicht. "Mich freut besonders, dass die Integration von Vodafone Italia wie geplant voranschreitet", kommentiert CEO Christoph Aeschlimann in der Mitteilung.

Beim Segment Schweiz berichtet das Unternehmen eine finanzielle Entwicklung im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz sank im ersten Halbjahr 2025 um 77 Millionen auf rund 3,9 Milliarden Franken, war einem Minus von 1,9% entspricht. Während der Umsatz mit IT-Diensten für Geschäftskunden um 1,5% auf 610 Millionen Franken stieg, reduzierte sich der Umsatz mit Telekomdiensten um 2,2% auf 2,6 Milliarden Franken.

Für das Gesamtjahr erwartet Swisscom nach eigenen Angaben einen Umsatz von 15,0 bis 15,2 Milliarden Franken, Investitionen von 3,1 bis 3,2 Milliarden, davon rund 1,7 Milliarden in der Schweiz. Sollten die Ziele erreicht werden, wolle Swisscom die Dividende von bisher 22 auf 26 Franken pro Aktie erhöhen.