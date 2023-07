Vogt am Freitag: KI hat im politischen Wahlkampf nichts verloren

Mithilfe von Künstlicher Intelligenz lassen sich fantastische Bilder herstellen. Wir nutzen das Mittel ebenfalls und bebildern unsere Artikel teils mit Illustrationen, die wir mit Midjourney herstellen.

Wichtig dabei ist mir, dass die erzeugten Bilder nicht irreführend sind, sondern lediglich illustrativ für ein Thema stehen. Und dass selbstverständlich bei jeder Midjourney-Illustration ein entsprechender Hinweis steht.

KI-Fotos in der Politik einsetzen, heisst lügen

Anders gelagert ist die Situation in der Politik. Die SVP ( auf Twitter ) und die FDP (auf Linkedin /für ein Wahlplakat) haben bereits KI eingesetzt und Situationen gezeigt, die es so nie gab. Immerhin, das ist den Parteien zugute zu halten, haben beide den Einsatz von KI deklariert – wenn auch nur klein und am Rande.

Dennoch halte ich den Einsatz von KI in politischer Werbung für unredlich und falsch. Parteien zeigen mit diesen Bildern Situationen, die es so nicht gibt. Sie lügen also faktisch. Es sind Behauptungen, die die Wählerinnen und Wähler glauben, weil sie die KI so realitätsgetreu darstellen, dass sie bei schnellem Hinsehen nicht als Fälschung identifiziert werden können. KI-Bilder im Wahlkampf einsetzen, heisst also, die Bevölkerung zu täuschen.

100 Tage bis zu den Wahlen

Zugespitzt wurde in der Politik schon immer. Auch die Auslegung von Statistiken zu den eigenen Gunsten ist bis zu einem gewissen Grad legitim. Bewusst Lügen verbreiten, überschreitet hingegen eine Grenze. Deshalb muss dem KI-Einsatz Einhalt geboten werden.

Heute in exakt 100 Tagen, am 22. Oktober 2023, finden die Eidgenössischen Wahlen statt. Die heisse Phase des Wahlkampfs steht also noch bevor, weshalb jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, dass sich die Parteien wirklich dazu bekennen, auf KI zu verzichten.

FDP biegt sich den KI-Kodex zurecht

Einem entsprechenden KI-Kodex haben alle Parteien, ausser der SVP, zwar kürzlich zugestimmt . Dieser ist aber offensichtlich so lasch formuliert, dass der Einsatz von KI-Bildern trotzdem zulässig ist. (Oder man hält sich schlicht nicht daran, was die andere mögliche Interpretationsmöglichkeit wäre.)

Denn die FDP ist laut 'Sonntagsblick' dem Kodex einverstanden, findet aber, dass mit dem eigenen KI-Wahlkampfplakat niemand getäuscht werde. Das Bild gebe die Tatsachen wieder, obwohl die abgebildete Strassenblockade so nie stattgefunden hat. Echt jetzt, FDP?

So nützt der beschlossene KI-Kodex nichts. Es braucht eine klare, verbindliche Verpflichtung, an die sich die Parteien halten. Sonst besteht die Gefahr, dass KI die Parlamentswahlen im Herbst zumindest mit beeinflusst.

Unterschied zu Medien?

Man mag einwenden: Wieso dürfen Inside IT und andere Medien KI einsetzen, Politik soll es aber nicht dürfen? Mein Gedanke dazu:

Mit KI illustrieren wir recherchierte Artikel, die auf Fakten basieren. Die verwendeten Bilder verändern die Aussage des Artikels nicht, noch verstärken sie diese. Bei der Politik ist es umgekehrt. Parteien versuchen, mit manipulierten Fotos Fakten zu verdrehen oder Aussagen manipulativ zu verstärken.

Was denken Sie?