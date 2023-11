Vogt am Freitag: Leider Nein

Langjährige Leserinnen und Leser kennen die "Leider Nein"-Kolumne von Inside-IT-Mitgründer Christoph Hugenschmidt. Sie war gleichermassen beliebt und gefürchtet, weil niemand darin vorkommen wollte. Denn wer darin vorkam, hatte etwas falsch gemacht. Kleine Fehler, grosse Fehler, peinliche Fehler. Fehler halt, auf die Christoph jeweils genüsslich hingewiesen hat.

Ein Elfmeter ohne Goalie

Ich wurde von verschiedener Seite gebeten, das Format wieder aufleben zu lassen. Anlass dazu hätte es zur Genüge gegeben, nur: Ich wollte das Original nicht kopieren, sondern habe meine eigene Freitags-Kolumne anders ausgerichtet. Politischer. Nichtsdestotrotz ist diese Woche eine E-Mail in unserem Postfach gelandet, die gewissermassen eine Steilvorlage für eine Nostalgie-Folge war. Ein Elfmeter ohne Goalie sozusagen.

Und das war so: Am 31. Oktober kam per E-Mail eine Pressemitteilung der "Ironforge Consulting AG". Sie vermeldete, dass die Firma einen neuen CEO habe. Eine Standardmeldung, die wir in einer knappen halben Stunde zu einem Artikel verarbeiteten und noch am gleichen Morgen publizierten . (Künftig könnte solche Stories wohl eine KI schreiben, aber das ist ein anderes Thema.)

"Könnten Sie den Text bitte entsprechend anpassen?"

Am späten Nachmittag entschied der Schiedsrichter gewissenmassen auf Elfmeter. Ein PR-Mensch schrieb uns per E-Mail, er melde sich im Auftrag von Ironforge Consulting. Ihnen sei aufgefallen, dass eine Vorversion der Pressemitteilung bei uns gelandet sei. "Die Meldung sollte Ihnen erst morgen in der finalen Version zugestellt werden und war so nicht von Ironforge autorisiert."

(Hier müssen Sie sich einen lauten Lacher in der Redaktionsstube vorstellen.)

"Insbesondere Informationen zu Anteilen sind in der finalen Fassung nicht mehr enthalten, und insgesamt ist sie von der Tonalität wohlwollender und positiver."

(Das Lachen ging in nachdenkliches Kopfschütteln über.)

"Könnten Sie den Text bitte entsprechend anpassen? Wir würden uns freuen, wenn Sie dies zeitnah berücksichtigen können. Ich freue mich, von Ihnen zu hören!

(Wir haben uns an dieser Stelle ungläubig angesehen und uns gefragt, ob er sich wirklich auf unsere Antwort freut.)

Denn: Wir haben den Inhalt selbstverständlich nicht angepasst und das der Agentur auch so mitgeteilt. Wenn uns PR-Profis eine Pressemitteilung schicken, die nicht abgesegnet worden ist, dann liegt es bestimmt nicht an uns Journalistinnen und Journalisten, den Fehler auszubügeln (es sei denn, wir haben selbst was falsch gemacht). Und man sollte uns schon gar nicht bitten, "zeitnah" (sic!) zu reagieren. Denn sonst entsteht plötzlich ein Kolumnentext daraus – und der ist dann halt in der Regel noch weniger wohlwollend. Tja.

Diese neu aufgelegte Leider-Nein-Folge bleibt einmalig. Ausser jemand liefert wieder mal eine Steilvorlage. Ich fände beides ziemlich okay.