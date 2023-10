Vogt am Freitag: "Mir passiert schon nichts"

Wir haben keine wertvollen Firmengeheimnisse und kaum Geld, darum brauchen wir auch keine Angst zu haben. Das beschreibt die Haltung vieler Unternehmen, wenn es um die Cyberverteidigung geht. "Mir passiert schon nichts", hoffen sie.

Das gleicht der Einstellung vieler Bürgerinnen und Bürger puncto Überwachung des öffentlichen Raums per Gesichtserkennung. Auch hier lautet die Devise oft: "Ich habe nichts zu verbergen, was soll mir also schon passieren?"

Meiner Meinung nach sind beide Haltungen fatal. Es ist nicht so, dass Cyberkriminelle wirklich gezielt nach "reichen" Opfern suchen. Vielmehr rauschen ihre Bots kreuz und quer durch die Leitungen dieser Welt – auf der Suche nach einem ungesicherten Eingang.

Und wenn sie irgendwo eine offene Tür finden, oder eine, in der der Schlüssel steckt, dann gehen sie hinein. Wer oder was sich dahinter verbirgt, interessiert prima vista nicht. Erst wenn die Angreifer drin sind, analysieren sie, auf welche Schätze sie gestossen sind.

Es kann also jeden treffen. Prävention ist immer günstiger, als im Nachhinein aufzuräumen . Folgendes Meme mit den beiden Einmachgläsern ist sehr treffend, wie ich finde. Es muss in den meisten Fällen zuerst etwas passieren, bis reagiert wird.

Ähnlichen Schaden kann auch die Überwachung im öffentlichen Raum – konkret die anlasslose Überwachung mittels Gesichtserkennung – anrichten. Auch ohne selbst etwas auf dem Kerbholz zu haben, kann man mit etwas Pech (falsche Zeit, falscher Ort) vor ernsthafte Probleme gestellt werden.

Es gilt also beidem vorzubeugen: Als Unternehmerin oder Unternehmer gegen Cyberkriminalität und als Privatperson gegen die Überwachung im öffentlichen Raum. Denn Ihnen kann sehr wohl etwas passieren, auch wenn bei Ihnen auf den ersten Blick nichts zu holen ist und Sie nichts zu verbergen haben.