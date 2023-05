Vogt am Freitag: Pfingsten gehts am ringsten

Historisch gewachsen… Das ist die wohl beliebteste Ausrede auf die Frage, warum etwas so gemacht wird, wie es eben gemacht wird. Und es ist die etwas schönere Formulierung für: "Weil wir das schon immer so gemacht haben!"

So ähnlich war es während der letzten Jahre mit unserem Format die "IT-Woche". Dieses war ursprünglich dazu da, die besten, relevantesten und meistgelesenen Artikel der Woche nochmal aufzuw… ähm, hervorzuheben.

Künstliche Wochenrückblicke haben sich totgelaufen

Das Konzept hat sich, finde ich, totgelaufen (was die Zugriffszahlen auf die IT-Woche bestätigten). Wirklich relevante Artikel bleiben heutzutage so oder so im Gespräch und werden über mehrere Tage hinweg gut gelesen. Da muss man nicht mit einem künstlichen Wochenrückblick nachhelfen. Oder nicht mehr.

Ich kenne mich mit der Kirche zwar nicht wirklich aus, aber da war doch auch etwas mit Wiedergeburt, Auferstehung oder sowas Ähnlichem. Und überhaupt gehts an Pfingsten am ringsten – jedenfalls wenns um die Lancierung neuer Ideen geht! Und weil bei dieser Thematik der Tod auch eine wichtige Rolle spielt, stellen wir die "IT-Woche" per sofort ein und lancieren die Kolumne "Vogt am Freitag". (Den gleichnamigen Podcast gibts selbstverständlich weiterhin.)

Neue Freitagskolumne

Ziel ist es, ab sofort jeden Freitag eine pointierte Meinungskolumne zu liefern. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das gelingt natürlich besser, wenn Sie mir, liebe Leserinnen und Leser, regelmässig Rückmeldungen geben. Sei es per E-Mail oder unten als Kommentar.

Ich freue mich auf den Austausch!