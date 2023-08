Vogt am Freitag: VBS schiesst Primeur von 'SRF' ab

Es ist dementsprechend das Recht und auch die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, zu berichten, was gestohlen wurde und wer betroffen ist. Um zu sensibilisieren und um zu informieren. Mit dem Ziel, dass nichts unter den Teppich gekehrt werden kann, insbesondere wenn es um heikle Informationen von Behörden geht. Und dabei ist es selbstverständlich, dass Persönlichkeitsrechte der Betroffenen oder geheime Informationen geschützt werden.

Diesmal sind wir von inside-it.ch nicht an der Recherche und der Analyse der Xplain-Daten beteiligt. Das ist für uns als kleines Team mit wenig Ressourcen nicht zu bewerkstelligen. 'SRF' ist mit seinem Investigativteam hingegen mittendrin, statt nur dabei. Und das ist gut so. Als meine Kolleginnen und Kollegen das VBS mit der Recherche zum Datenleck bei der Militärpolizei konfrontierten, schreibt das Militärdepartement statt einer Antwort an die Recherchierenden eine öffentliche Medienmitteilung – und schiesst so den Primeur von 'SRF' ab.