Vom Bekanntwerden einer Lücke bis zum ersten Angriff vergehen 15 Minuten

Neue Zero-Day-Lücken werden immer schneller ausgenützt. Einem aktuellen Report von Sicherheitsanbieter Palo Alto zufolge, beginnen Cyberkriminelle lediglich 15 Minuten nach Bekanntwerden einer Schwachstelle mit dem Scannen nach offenen Lücken.

Verantwortliche in Unternehmen haben also gerade mal eine Viertelstunde Zeit, bis sie mit dem Patchen von Zero-Day-Lücken beginnen sollten. Pascal Lamia, operativer Leiter des NCSC, sprach im Interview mit uns noch von "Stunden nach der öffentlichen Publikation von Lücken, bei denen diese bereits ausgenützt werden".

Die häufigsten Angriffsmethoden waren dem Report zufolge mit 37% Phishing und mit 31% Lücken in Software. Weit dahinter folgen unter anderem Brute-force Attacken (9%) und Social Engineering (5%). In Fällen in denen die Schwachstelle für den Erstzugriff eindeutig identifiziert werden konnte, wurde in über der Hälfte der Angriffe ProxyShell (55%) genutzt, gefolgt von Log4j (14%).