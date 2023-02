Vontobel verstärkt sich im KI-Bereich

Um weiterhin global zu wachsen, stellt sich die zur Vontobel Bank gehörende Firma Vescore neu auf: Sie investiert weiter in die eigene digitale Investmentplattform, baut den KI-Bereich weiter aus und will den Zugang zur wissenschaftlichen Forschung erleichtern, teilt Vescore mit.

Neues Team für KI

Im Zuge dieser Neuaufstellung gibt es auch einige personelle Umgestaltungen. So wird etwa ein Team von 4 Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern unter der Leitung von Petter Stengard zusammengestellt. Zusammen sollen sie die KI-Expertise des Unternehmens stärken und "innovative Lösungen für Kunden entwickeln".

Stengard arbeitet schon seit rund 4 Jahren für Vontobel – zuletzt als Head of AI Investment and Trading, wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist. Davor war er unter anderem für Tech-Firmen wie Microsoft, Oracle und CWC Software tätig.

Mit dem neuen Team und Stengard als Leiter wolle man sich stärker der Künstlichen Intelligenz zuwenden, so die Mitteilung.

Chefwechsel an der Spitze

Ausserdem gibt es an der Spitze der Investment-Plattform einen Wechsel: Andrea Gentilini übernimmt die Leitung von Daniel Seiler, der zukünftig als unabhängiger Berater bei Vontobel bleibt.

Der neue Vescore-Chef habe eigenen Angaben zufolge 20 Jahre Erfahrung in der Anwendung von Daten und Analysen auf Investmentprozesse. In seinen früheren Karrierestationen war er unter anderem CEO bei Novus Partners und Senior Portfolio Manager beziehungsweise COO bei der Union Bancaire Privée (UBP).

Auch in der Forschung baut Vontobel weiter aus. In einem neuen Academic Advisory Council sollen 3 Akademiker "starke Forschungsimpulse setzen", heisst es. Neu in den Advisory Council kommen Heinz Zimmermann, Daniel Höchle und Tim Kröncke.