Vor 121 Jahren: Computer-Pionierin Mina Rees ist geboren

Mina Rees war eine der ersten Computer-Pionierinnen. Sie wurde am 02. August 1902 in Cleveland, Ohio, geboren. An der Colombia University absolvierte Rees den Master in Mathematik, den sie im Jahr 1925 abschloss. Danach wurde ihr an der Universität aber deutlich gemacht, dass Frauen als Doktorandinnen nicht erwünscht seien, heisst es in einem Werk zu Frauen in der IT-Geschichte. Daher entschied sie sich dazu, eine Position als Mathematikdozentin am Hunter College anzunehmen.

Unterkriegen liess sich Rees jedoch nicht. Einige Jahre später verfasste sie ihre Doktorarbeit an der Universität von Chicago. Das Hunter College beförderte sie schliesslich zur Professorin.

Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete sie für die US-Regierung und koordinierte die Arbeit von Mathematikern, um den Kriegserfolg zu verbessern. Sie beschäftigte sich unter anderem mit Strömungsproblemen bei der U-Bootabwehrtechnik oder bei Raketenantrieben.

Nach dem Krieg war sie beim Office of Naval Research unter anderem als Deputy Science Director tätig. In dieser Rolle förderte sie und arbeitete an frühen Computerprojekten.

An jeder Führungsposition hat Rees sich dafür eingesetzt, dass den Frauen die Erlangung der höheren akademischen Grade ermöglicht wird.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Informatik veröffentlichte sie mehrere Fachartikel zur Computerentwicklung: "The Federal Computing Machine Program" (1950), "Digital Computers - Their Nature and Use" (1952), "Computers: 1954" (1954), "Digital Computers" (1955) und "The Impact of the Computer" (1958). Bereits frühzeitig erkannte sie die Vorzüge des Magnetkernspeichers und die Verwendung von Transistoren anstelle von Elektronenröhren.