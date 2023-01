Vor 14 Jahren: Der erste Bitcoin wird geschürft

Am 3. Januar 2009 erblickte der erste Block der Bitcoin-Blockchain das Licht der Welt: Mit dem Block 0, dem sogenannten Genesisblock, wurden 50 Bitcoins geschürft. Statt aber das biblische "Im Anfang schuf Satoshi den Bitcoin" (BC-Genesis 1.1) in den Block zu schreiben, bezogen sich die menschlichen Schöpfer auf die Finanzkrise. Im ersten Block ist die Titelschlagzeile von 'The Times' von jenem 3. Januar zu lesen: "Britischer Finanzminister am Rande eines zweiten Rettungspaketes für Banken."

Der Schöpfungsmythos des Bitcoins ist eng mit der Finanzkrise verbunden, die das internationale Finanzsystem 2008 an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hatte. Satoshi Nakamotos Whitepaper zum "Peer-to-Peer Electronic Cash System" war mitten im ersten Kriseneinbruch erschienen und versprach Sicherheit. Damit kamen dann auch allerhand Mythen zur Welt, die bis heute von den einen eifrig verteidigt und von den anderen scharf kritisiert werden.

Es dauerte noch bis in den Frühling 2010, bis der erste physischen Warenkauf mit Bitcoin getätigt wurde – so zumindest die Überlieferung. Ein Mann liess sich für 10'000 Bitcoin zwei Pizzen liefern. Nach aktuellem Kurs eine äusserst teure Angelegenheit: 157 Millionen Franken hätte die Mahlzeit heute gekostet. Im November 2021 wären die beiden Pizza-Coins indes ganze 660 Millionen wert gewesen. Seitdem ist die Welt der Kryptofantasien von der Realität von Inflation, Zinserhöhungen und Betrügereien eingeholt worden