Vor 146 Jahren: Die erste Telefonkabine der Welt

Heutzutage muss man wohl schon vielen Kindern erklären, was eine Telefonkabine überhaupt ist, beziehungsweise war. Also liebes Kind: Telefonkabinen, das waren kleine Häuschen, die überall in Städten und Dörfern aufgestellt wurden. In der Schweiz hiessen sie auch "Telefonhüsli". Da drin hing je ein Telefon. Das konnten Leute dann zum Telefonieren benutzen, wenn sie nicht zu Hause waren. Nein liebes Kind, sie hatten eben keine Handys. Ja, es gab eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lange her, da hatten die Menschen nur Telefone zu Hause. Telefone, die man mit sich tragen konnte, gab es noch nicht. Und wenn man woanders dringend telefonieren musste, musste man sich eben ein öffentliches Telefon suchen. Und Kleingeld bei sich haben.

Weisst Du, vor 20 Jahren gab es in der Schweiz noch 60'000 Telefonzellen. Heute sind es nur noch etwa 1500 öffentliche Telefone.

Foto: Chbec / Pixabay

Wie haben Telefonzellen ausgesehen? Oh, ganz verschieden. Aber ungefähr wie, äh… Kennst Du die Baustelle an der Hauptstrasse? Die kleinen blauen Häuschen da? Genau, die Baustellen-WCs. Telefonhäuschen sahen oft so ähnlich aus. Aber natürlich zum Telefonieren, nicht zum… obwohl die Leute sie manchmal auch dafür… aber das ist was anderes, mein Kind. Vergiss das. Telefonhäuschen waren ausserdem viel schöner als WCs. Naja, meistens… Aber viele Städte waren stolz darauf, möglichst schöne zu haben. Die schönsten gab es wohl in England.

In eine Telefonzelle passte eigentlich ein Mensch rein. Ausser, wenn man einen Guinness-Rekord machen wollte. Der Rekord ist, glaube ich, immer noch 18 . Das glaubst Du nicht? Dann schau mal hier:

In ein Telefonhäuschen konnte man auch zu zweit gut rein. Da kam man sich auch angenehm nahe. Und dann… Na ja, dann wurde auch nicht immer nur telefoniert. Vor allem, wenn es draussen kalt oder nass war. Und Telefonhäuschen haben auch die Fantasie der Menschen angeregt. In England gabs zum Beispiel eine TV-Serie, da waren die schönen "Call Boxes" Eingänge zu einem Raumschiff, mit dem man durchs ganze Universum und sogar die Zeit reisen konnte. Was? Was ist TV? Oh Kind, das geht jetzt zu weit. Bald gibt's Zmittag.

Im Ernst

Okay, so viel zu "wie sag ichs meinem Kind". Der eigentliche Anlass für diesen Artikel ist, dass vor 146 Jahren, am 28. Januar 1878 in New Haven in den USA die erste öffentliche Telefonzelle der Welt aufgestellt wurde. Und das nicht einmal 2 Jahre, nachdem der Erfinder Alexander Bell das erste Telefongespräch überhaupt geführt hatte.

Vom ersten Telefonhäuschen aus konnte man anfangs nur 21 Anschlüsse erreichen, weil die Telefonnetze natürlich überall noch klein waren. Aber das hinderte den Siegeszug der Telefonie nicht. Die Nachfrage nach privaten Anschlüssen und auch nach "mobiler Telefonie" mittels öffentlichen Telefonen war riesig. Schon 1881 wurde in Berlin das erste öffentliche Telefon Europas aufgestellt. Nur wenige Jahre nach der Erfindung hatten Städtenetze in den USA tausende Anschlüsse, und es gab auch bereits mehr als tausend öffentliche Telefone, darunter Feuermelder und Notfalltelefone, die direkt mit der Feuerwehr oder der Polizei verbunden waren.

Oft glaubt man, dass sich neue Technologien nur in der Gegenwart rasant verbreiten und früher alles viel langsamer ging. Der Siegeszug der Telefonie beweist das Gegenteil. Wenn sie halfen, ein grosses Bedürfnis zu erfüllen, verbreiteten sich Technologien wie Glühbirnen oder das Radio auch in der Vergangenheit sehr schnell. Und Kommunikation war schon immer ein grosses Bedürfnis der Menschheit.