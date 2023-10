Vor 15 Jahren: Spotify geht an den Start

Am 7. Oktober 2008 konnte die breite Öffentlichkeit erstmals via Spotify Musik hören. Voraussetzung für den Start des Streamingdiensts war der Abschluss von Lizenzverträgen mit grossen Musiklabels. Im ersten Jahr vermeldete das Unternehmen, dessen Namen sich aus "to spot" und "to identify" zusammensetzt, einen Verlust von 4,4 Millionen Dollar.

Es ging nicht lange, bis das schwedische Startup die Branche, und auch die Art und Weise, wie Menschen Musik hören, umgekrempelt hatte. Bis dato war Apple der Platzhirsch in Sachen digitaler Musik – mit iTunes und Musikdownloads. Gerade Letzteres ist heute unvorstellbar. Dies vor allem dank Spotify, das die ersten User mit Gratismusik anlockte, die über eingespielte Werbung finanziert wurde.

Nur 50% der Spotify-User zahlen für die Nutzung

Zwar führte Spotify schon im Jahr darauf das erste Abomodell ein, bei dem User gegen eine Monatsgebühr werbefreies Musikhören und andere Funktionen erhielten, doch bis heute zahlt nur knapp die Hälfte aller Nutzerinnen und Nutzer für den Dienst: Von heute rund 550 Millionen Usern zahlen 220 Millionen eine Gebühr.

Von allen erzielten Einnahmen – aus Werbung und Abos – behält Spotify 30% für sich. Von den restlichen 70% gehen jeweils ein Teil an Label, Vertrieb oder Rechteinhaber und ein Teil an Musikerinnen und Musiker. Diese werden mit dem Streamingmodell allerdings nicht reich. Pro 1 Million Streams verdienen Schweizer Musikerinnen und Musiker gerade mal 4025 Franken, wie das Portal ' Igroove ' ausgerechnet hat. Bis heute ist das einer der grössten Kritikpunkte an Spotify (und weiteren Musikstreaming-Anbietern): Vom grossen Kuchen bleiben für Künstlerinnen und Künstler nur die Brösmeli übrig.

Nur 1 Drittel der Einnahmen bleibt zur Kostendeckung

Aber auch für Spotify selbst bleibt nicht übermässig viel übrig. Der Konzern muss mit nur einem Drittel der Einnahmen sämtliche Kosten decken, was in der Firmengeschichte bis heute nie gelungen ist.

Parallel mit dem Umsatz – im Jahr 2014 wurde die Milliarde geknackt – wuchs auch die Anzahl der Angestellten: Von anfangs nur wenigen Kolleginnen und Kollegen wuchs die Belegschaft innert nur 6 Jahren auf 1581 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahr 2014. Heute beschäftigt der Konzern über 8300 Angestellte und setzte im vergangenen Jahr 11,7 Milliarden Franken um.

Nur: Für die Gewinnzone reicht das noch nicht. Der Verlust betrug 2022 insgesamt 236 Millionen Franken.