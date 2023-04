Vor 162 Jahren: Das MIT wird eröffnet

Am 10. April 1861 öffnete das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in der US-Stadt Boston seine Tore. Die Hochschule folgte dem Vorbild polytechnischer Hochschulen, wie sie in Deutschland und Frankreich bereits bestanden, und sollte die Industrialisierung in den USA vorantreiben. So sah es Gründer William Barton Rogers vor.

Das erste Gebäude des MIT, das Rogers Building, stand in Boston.

Heute belegt die Universität Spitzenplätze in internationalen Rankings. Eine Ausbildung an der privaten Institution ist teuer: Die Studiengebühren für 9 Monate betragen rund 58'000 Dollar – ohne Studienmaterial, Unterkunft oder Verpflegung auf dem Campus. Dennoch bildet das MIT derzeit rund 11'900 Studierende aus und zählt ein Stiftungsvermögen von fast 32,5 Milliarden Dollar.

Das war nicht immer so.

Wegen des Amerikanischen Bürgerkriegs konnte das MIT die ersten Studenten erst 4 Jahre nach der Gründung aufnehmen, bereits 1900 drohte das Aus als alleinstehende Hochschule. Wegen Geldproblemen sollte sie mit der benachbarten Harvard-Universität fusioniert werden, was aber am Protest der Studierenden scheiterte. Seit 1916 steht das MIT in Cambridge unweit der Harvard University.

Whirlwind wurde im Auftrag der US-Marine entwickelt. Foto: Vonguard unter CC 2.0

Seinen Aufstieg verdankte die Hochschule ihrer Forschung in der Radartechnologie für den Zweiten Weltkrieg sowie den Beiträgen zur Hochtechnologie beim Wettrüsten und dem Wettlauf ins All während des Kalten Krieges. Informatik-Interessierten dürfte der Digitalrechner "Whirlwind" ein Begriff sein, der unter der Leitung des Informatikpioniers Jay Forrester direkt nach dem Weltkrieg gebaut wurde – für einen Echtzeit-Flugsimulator für das Militär. Auf das Projekt geht auch der Kernspeicher "Ferrit" zurück.

Der Durchbruch mit dem Personal Computer

Mit dem Aufkommen des PCs etablierte sich das MIT als zentraler Akteur bei der Entwicklung von Schlüsseltechnologien. Bereits 1963 wurde unter dem Informatiker Robert Fano das Projekt MAC (Mathematics and Computation) lanciert, das erste Systeme für mehrere zeitgleiche Benutzer entwickelte. Aus dem Projekt entstand über die Jahre das MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL). An diesem arbeiten heute rund 60 Forschungsgruppen in den Gebieten Künstliche Intelligenz und Systeme wie Datenbanken, Software, Computerarchitektur oder Netzwerke. Weitere Laboratorien für Informationsverarbeitung oder Elektronik ergänzen das CSAIL.

Das CSAIL ist im Stata Center angesiedelt. Foto: Stata Center unter CC 3.0

Am MIT wurde der Begriff "Hacker" geprägt, schliesslich arbeiteten hier auch Urväter der Szene wie Richard Stallman, Jay Sussman und Tom Knight. Der Begriff wird aber weit definiert, wie auf der MIT-Website erklärt wird: "Hacks am Institut sind ausgeklügelte, aber harmlose Streiche, die anonym auf dem Campus, in der Umgebung von Cambridge oder sogar in der Ferne ausgeführt werden und durch ihre Kreativität, Cleverness und die Schwierigkeit der Ausführung verblüffen."

Etwas weihevoller spricht man am MIT über die genau 100 Nobelpreisträger, die die Uni hervorgebracht hat, wenn man die 22 Träger des "Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften" der Schwedischen Nationalbank hinzurechnet. Alfred Nobel hatte zeitlebens keinen Hehl aus seiner Verachtung für die "Wirtschafts-Ausbildung" gemacht. Weniger umstritten ist der renommierte Turing Award. Bereits 17 IT-Koryphäen des MIT durften diesen entgegennehmen.