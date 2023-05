Vor 20 Jahren: Linkedin geht online

Am 5. Mai 2003 startete Linkedin offiziell. Ein wenig Vorlaufzeit brauchte aber auch diese Plattform. Geht es nach der eigenen Geschichtsschreibung der Gründer, wurde die Beta-Version etwas vorher lanciert. Seit Februar 2009 gibt es sie in Deutsch.

Die Macher wollten eine Job-Plattform schaffen: Personen tauschen Lebensläufe aus, geben Fähigkeiten an und finden Arbeit. Während auf Myspace Fotos und auf Facebook Adressen ausgetauscht wurden, blieb Linkedin wenig beachtet und ruhig. Mittlerweile ist die Plattform in 24 Sprachen verfügbar und in 200 Ländern und Regionen. Geht es nach Erhebungen von Marketing-Forschern, erreicht Linkedin bald 1 Milliarde Personen. "Geschäftsleute aus aller Welt holen sich Vitamin B über das Internet", hatte 'Cash' 2007 über die Verbreitung in der Schweiz berichtet. 2016 übernahm Microsoft Linkedin für 26 Milliarden US-Dollar. Bis heute ist es die grösste Übernahme des Konzerns.