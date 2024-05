Vor 23 Jahren: Apple eröffnet ersten physischen Store

Am 19. Mai 1999 eröffnete Apple seinen ersten Retail-Store. Genauer gesagt handelte es sich um zwei Shops, einer in McLean, Virginia, und einer in Washington, D.C.

Experten und Medien prognostizierten einen Flop. Aber die beiden Apple Stores zogen laut einem Bericht bei 'This Day in Tech History' alleine an ihrem Eröffnungswochenende 7700 Besucherinnen und Besucher an und erwirtschafteten fast 600'000 Dollar Umsatz.

Vier Jahre nach der Eröffnung der ersten Geschäfte in den USA im Jahr 2003, folgte die internationale Expansion, zuerst in Tokio und ein Jahr später in London. Die Schweiz musste bis 2008 warten, Spekulationen über mögliche Standorte sorgten für regelmässige Schlagzeilen – auch bei inside-it.ch. "Das hands-on Konzept des Apple Retail Stores bietet Kunden die Möglichkeit Apples gesamte Produktlinie mit eigenen Händen auszuprobieren, darunter auch das MacBook Air, das dünnste Notebook der Welt und das revolutionäre iPhone 3G", hiess es in der Medienmitteilung zur Eröffnung des Stores im Zürcher Glattzentrum. Weiter warb der US-Hersteller mit Hilfe an seiner "Genius Bar".

Einige Jahre lang konnte der Erfolg oder Misserfolg eines neuen iPhones oder sonstiger Apple-Gadgets an der Länge der Schlangen vor den Apples Stores prognostiziert werden. 2015 beispielsweise berichtete inside-it.ch von einem eher bescheidenen Andrang beim Launch der Smart Watch. Ein Grossteil des Geschäfts hatte sich bereits ins Internet verschoben, wo die Uhr innert Minuten vergriffen war. Immerhin: Beim Verkaufsstart des iPhone X 2017 bildeten sich laut 'Blick'-Bericht in Zürich bereits Stunden vor der Eröffnung der Stores lange Warteschlangen.