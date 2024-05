Vor 24 Jahren: Ich liebe dich!

Es war natürlich kein Liebesbrief, sondern ein Wurm, der sich explosionsartig verbreitete, weil sich die E-Mail automatisch an sämtliche Einträge aus dem persönlichen Adressbuch in Outlook weiter schickte, sobald das Attachment geöffnet wurde. So richtete der sogenannte "Loveletter"-Virus mehr Schaden an als jemals ein Schädling zuvor. Bereits 15 Minuten nach der Erstinfektion waren Millionen von Computern weltweit ebenfalls infiziert.