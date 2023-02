Vor 25 Jahren: VMware legt los

In diesem Monat feiert VMware sein 25-jähriges Bestehen. Nicht viele Unternehmen, die im Silicon Valley – oder irgendwo auf der Welt – gegründet wurden, könnten auf 25 Jahre Wachstum zurückblicken, schreibt CEO Rangarajan "Raghu" Raghuram in einem Blogbeitrag anlässlich des Jubiläums.

Wie es sich für eine Silicon-Valley-Grösse gehört, beginnt auch die Geschichte von VMware in der metaphorischen Garage irgendwo im kalifornischen Palo Alto. Metaphorisch, weil es sich nicht um eine Garage, sondern um Räumlichkeiten über einem Feinkostladen handelte, in denen 5 Computerwissenschaftler unter der Leitung von Gründungs-CEO Diane Greene am 10. Februar 1998 loslegen. Neben Greene, die bis 2008 an der Spitze des Konzerns stand, gehörten Mendel Rosenblum, Scott Devine, Edward Wang und Edouard Bugnion zum Gründungsteam. Letzterer bringt Schweizer Wurzeln in die US-Techfirma: Bugnion wurde in Neuchâtel geboren und hat einen Bachelor in Engineering an der ETH-Zürich absolviert.