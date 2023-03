Vor 32 Jahren: Der erste Browser ist da

Das Internet ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Fast 5 Milliarden Menschen weltweit sind online unterwegs. Doch was steckt eigentlich dahinter? Am 29. Oktober 1969 kommunizierten erstmals zwei Computer über das sogenannte Arpanet miteinander. Ziel war es, die Vernetzung der Forschung zu fördern. 20 Jahre lang war dies der einzige Zugang zum "Internet".

Der erste Browser

Zwei Jahrzehnte später war das Arpanet tot und eine neuere Netzwerk-Technologie nahm seinen Platz ein. Der britische Informatiker Tim Berners-Lee entwickelte 1990 den ersten Internetserver und den ersten Internet-Browser am Cern in der Schweiz. Ein Jahr darauf wurde er veröffentlicht. Dabei handelte es sich um eine einfach zu bedienende graphische Schnittstelle, die für Next-Computer generiert worden war. Zum ersten Mal konnten Textdokumente über ein öffentlich zugängliches Netzwerk miteinander verbunden werden. Diesen Zugang nannte er "WorldWideWeb".

1993 war das Internet bereits der grosse Renner. Im selben Jahr wurde Mosaic an der University of Illinois National Center for Supercomputing Applications entwickelt. Mosaic lief auf Windows-Computern und war der erste Browser, der Text und Bild zusammen anzeigte. Im Folgejahr erfanden die gleichen Entwickler den Nachfolger Netscape Navigator, der für alle Menschen zugänglich war.

Doch die Konkurrenz war flugs zur Stelle: So folgte zum Beispiel das Unternehmen Opera mit der gleichnamigen Software. Auch Microsoft brachte sich ins Spiel, lizenzierte den alten Mosaic-Code und veröffentlichte fast gleichzeitig mit Netscape 3 den Internet Explorer 3.

Eine Art Browser-Krieg begann: Netscape und Microsoft boten sich ein Rennen und arbeiteten fieberhaft daran, neue Versionen ihrer Programme zu entwickeln und versuchten, sich gegenseitig zu überbieten.

Die Weltherrschaft des Internet Explorers

Am Ende der Jahrtausendwende übernahm der Internet Explorer fast vollends die Internetherrschaft. Microsoft begann mit dem eigenen Betriebssystem Windows auch den Internet Explorer zu liefern. Innerhalb von 4 Jahren eroberte der Tech-Riese 75% des Marktes und 1999 gar 99%. Schliesslich wurde Microsoft aber in ein Kartellverfahren verwickelt, woraufhin Netscape beschloss, seine Codebasis zu veröffentlichen und die Firma Mozilla zu gründen. Diese entwickelte und veröffentlichte den Open-Source-Browser Firefox. Am 1. März 2008 wars vorbei mit Netscape : Der Support für den Browser wurde endgültig eingestellt.

Bald kamen weitere Konkurrenten mit ins Spiel, wie etwa Safari und Google Chrome. Mittlerweile hat Chrome den Internet Explorer und Firefox überholt.

Das Ende des Explorers, die Anfänge von Chrome

Die erste Chrome-Version wurde im Jahr 2008 veröffentlicht und war zunächst nur für Microsofts Windows-Betriebssystem verfügbar. Später folgten dann auch Versionen für Linux, macOS, Android und iOS. In Bezug auf die weltweiten Marktanteile konnte Chrome erstmals zur Mitte des Jahres 2012 sowohl den Firefox-Browser als auch den Internet Explorer überholen.