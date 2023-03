Vor 37 Jahren: Microsoft geht an die Börse

teMicrosoft feiert im März sein Börsenjubiläum. Der US-Softwarekonzern gab am 13. März 1986 sein Debüt an der Wall Street. Der Angebotspreis lag bei 21 Dollar, bis zum Ende des Tages stiegen die Papiere auf 35,5 Dollar. Am ersten Handelstag wurden rund 2,5 Millionen Akten verkauft, was 61 Millionen Dollar in die Kassen der Firma spülte. Analysten sprachen vom "Geschäft des Jahres".

Die Aktie von Microsoft erreichte auf dem Höhepunkt der Internet-Euphorie im Jahr 2000 einen Börsenwert von insgesamt 600 Milliarden Dollar. Nach dem Platzen der Spekulationsblase und dem anschliessenden Crash dauerte es 17 Jahre, bis der Konzern erneut dieses Niveau erreichte.

Bill Gates. Quelle: Theglobalpanorama, lizenziert unter CC BY-SA 2.0.

Der Start von Microsoft geht in die 1970er Jahre zurück. Bill Gates und Paul Allen gründeten die Firma, um Software für den Personal Computer Altair 8800 zu entwickeln. Ein essenzielles Jahr für Microsoft war 1980. Microsoft gewann einen Deal für die Bereitstellung eines Betriebssystems für IBM-PCs.

Häufig zu lesen ist diese Geschichte nicht, aber eine entscheidende Rolle für diesen wichtigen IBM-Deal spielte Mary Gates, Bill Gates Mutter. Mary Gates wurde 1980 in den Vorstand von United Way berufen, als erste Frau. Weiteres Mitglied dieses Vorstands war John Opel, zunächst Präsident und von 1981 bis 1985 CEO von International Business Machines Corporation (IBM).

Portrait von Mary Maxwell Gates von Margaret Holland Sargent. Quelle: Universität Washington

IBM war für die Entwicklung eines PC-Betriebssystems auf der Suche nach einem externen Unternehmen. Frau Gates hatte sich verschiedenen Berichten zufolge mit Opel über das Unternehmen ihres Sohnes unterhalten und dieser erwähnte das noch junge Unternehmen gegenüber weiteren Führungskräften.

Zur Debatte bei IBM stand offenbar auch Digital Reach, Hersteller des Betriebssystems CP/M. Die Unternehmen aber hatten keine Einigung gefunden. Als der IBM-Chef weitere Optionen prüfte, habe er sich an Microsoft erinnert, das Unternehmen, "das von Bill, Mary Gates' Sohn, geführt wurde", so die 'Seattle Times' im Nachruf von Mary Gates.

IBM-CEO John Opel im Jahr 1981. Foto: IBM

Wie die 'New York Times' Anfang der 1990er schrieb, ging IBM wenige Wochen später "das Risiko ein" und beauftragte das damals noch kleine Softwareunternehmen Microsoft mit der Entwicklung eines Betriebssystems für seinen ersten Personal Computer.

Als Microsoft den Auftrag erhielt, verfügte das Unternehmen noch nicht über ein eigenes Betriebssystem. Also kaufte es 1981 QDOS, ein Betriebssystem der Hardwarefirma Seattle Computer Products. Daraus entwickelte das Unternehmen MS-DOS, das Microsoft Disk Operating System, das an IBM lizenziert wurde.

Da MS-DOS nicht exklusiv für IBM bestimmt war, wurde es zu einem der profitabelsten Produkte von Microsoft überhaupt. Das Betriebssystem wurde damals nicht nur in allen IBM-Computern eingesetzt, sondern wurde auch zum bevorzugten Betriebssystem für fast alle Personal Computer auf dem Markt.

Rund 10 Jahre nach dem Börsengang war Windows so dominant, dass sich der Konzern Monopol-Vorwürfen stellen musste. In einer OS-Marktübersicht bilanzierte 'CNN', dass keine der "alternativen Betriebssysteme Windows vom Thron stossen" werde.