Vor 4 Jahren: Besserer Datenschutz für Europa

Freitag, 25. Mai 2018, kurz nach Mitternacht: Der damalige Tagesanbruch bedeutete eine Zeitenwende im Internet. Seither gilt nämlich die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU. Das besondere am Gesetz: Anders als die zuvor gültige "Richtlinie 95/46/EG" musste die DSGVO nicht erst von den EU-Mitgliedsstaaten in jeweils nationales Recht gegossen werden. Sie galt unmittelbar und überall – von Belgien über Lettland bis Zypern.

Weil bis dahin manche EU-Länder praktisch keine Datenschutzgesetze kannten, verunmöglichte das neue EU-Gesetz ganz praktisch, dass Big-Tech-Konzernen ihre Firmensitze in Europa in wenig regulierte Länder verlegen können. Und dementsprechend lobbyierte das ganze Silicon Valley jahrelang fast geschlossen gegen das Gesetz, wie die ' New York Times ' schon 2013 schrieb (Paywall).