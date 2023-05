Vor 43 Jahren: Die Reise von "Puck Man" beginnt

Paku Paku bedeutet im Japanischen "wiederholt den Mund öffnen und schliessen", weiss Wikipedia . Davon soll der Name des Arcade-Spiels Pac-Man abgeleitet worden sein, welches am 22. Mai 1980 in Japan erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurde. Sein ursprünglicher Name Puck Man wurde bei der Einführung in den amerikanischen Markt in Pac-Man geändert. Man fürchtete, dass Vandalen bei der Aufschrift auf den Spielautomaten aus dem Anfangsbuchstaben "P" ein "F" machen würden.