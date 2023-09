Vor 43 Jahren: Eines der ersten Hackergesetze tritt in Kraft

Am 29. August 1990 trat in England eines der ersten Gesetze in Kraft, das explizit der Bekämpfung von Hacking und "Computermussbrauch" gewidmet war. Vorausgegangen waren dem "Computer Misuse Act" lange Debatten in den 1980er Jahren, weil die Strafverfolgung von Hackern gescheitert war. Zumindest sahen das die Verfechter von Law and Order so.

In einem viel beachteten Prozess sollten sich zwei Männer verantworten, die einen Computer der British Telecom gehackt hatten und in die private Mailbox des Herzogs von Edinburgh schauen konnten. Die beiden waren gefasst und für "Fälschung" verurteilt worden. In einem Berufungsprozess wurden sie aber freigesprochen. Sie konnten glaubhaft machen, dass sie keine finanziellen Absichten hegten, sondern nur die Schwäche des Systems demonstrieren wollten.

Der britische "Computer Misuse Act" von 1990 wurde in der Folge des Hacks konstituiert. Er stellt das unautorisierte Eindringen abgestuft nach verschiedenen Absichten sowie die unautorisierte Störung oder Beschädigung von Systemen unter Strafe. Auch die Beschaffung von Tools, um eine der beiden Straftaten durchzuziehen, kann seither verfolgt werden.

Die USA waren einige Jahre voraus. 1986 war dort der "Computer Fraud and Abuse Act" erlassen worden, 1990 wurde bereits der IT-Student Robert Morris verurteilt. Der heutige MIT-Professor hatte ohne böse Absicht einen Wurm auf die Welt losgelassen.

Die Fragen werden noch immer heiss diskutiert

Die Diskussionen um das Hackergesetz erinnert an heute noch vieldiskutierte Fragen, zum Beispiel wie, wann und wem ethische Hacker Lücken in Systemen melden und welche Aktionen sie in den Systemen durchführen dürfen. Für die White-Hat-Community hat sich die Lage mit den hacking-spezifischen Gesetzen nur bedingt verbessert, wenn – wie in der Schweiz – generell Strafe vorgesehen ist für das unbefugte Eindringen, "in ein fremdes, gegen seinen Zugriff besonders gesichertes Datenverarbeitungssystem".