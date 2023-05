Vor 5 Jahren: DSGVO tritt in Kraft

Am 25. Mai 2018 trat der gemeinsame Datenschutzrahmen für die Europäische Union in Kraft. Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurden die Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten EU-weit vereinheitlicht. Bis zum Vollzug der Verordnung war es allerdings ein langer Weg:

Erstmals wurde die DSGVO am 25. Januar 2012 von der EU-Kommission vorgestellt. Nach der Präsentation folgten zahlreiche Debatten und Anpassungen, bei denen manche EU-Abgeordnete massives Lobbying von Seiten der US-Regierung und amerikanischen Tech-Unternehmen kritisierten. Bis zum 15. Dezember 2015 wurde ein finaler Verordnungstext erarbeitet, der nahezu einstimmig angenommen wurde.

Schrems entgegnet darauf, dass man die Behörden nur mit einem Gerichts- oder internen Verwaltungsverfahren dazu zwingen könne, sich der Beschwerde vollständig anzunehmen. Diese Verfahren seien aber sehr langwierig und teuer . So habe seine eigene Datenschutzorganisation bei europaweit 800 Beschwerden nicht einmal in 15% aller Fälle eine Entscheidung herbeiführen können.

Der Anwalt befürchtet, dass die EU-Kommission die Rechte der Beschwerdeführer bei einer weiteren Revision der Verordnung sogar noch weiter schwächen könnte. Dazu zieht er einen Vergleich mit dem Falschparkieren oder bei den Steuern. Dort sei es üblich, dass geltendes Recht jeweils durchgesetzt wird.

Die EU ihrerseits sieht ebenfalls Handlungsbedarf, allerdings in anderen Bereichen. Noch in diesem Jahr will die Europäische Kommission einen Verbesserungsvorschlag für die DSGVO präsentieren. Dieser soll aber nicht etwa das Beschwerdeverfahren, sondern die Kooperation zwischen nationalen Aufsichtsbehörden vereinfachen. So sollen sich die Stellen bei der Bewältigung von grösseren Fällen besser vernetzen können.