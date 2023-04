Vor 50 Jahren: Der erste Handy-Anruf

Am Montag feiert das Handy seinen 50. Geburtstag. Die ersten mobilen Telefone waren gross wie Ziegelsteine und vor allem bei Börsenmaklern beliebt. Vater der Geräte ist Martin Cooper. Er führte am 3. April 1973 mit einem kiloschweren Block aus Kabeln und Schaltkreisen das erste mobile Telefongespräch der Welt. Cooper arbeitete damals für Motorola und sein Team befand sich in einem Wettlauf um die Erfindung der ersten Mobiltelefon-Technologie.

Mit einem Millionen-Investitionsprojekt wollte Motorola die Firma Bell Systems überrunden, die seit der Erfindung des Telefons 1877 den US-Markt beherrschte. Die Ingenieure bei Bell hatten schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee eines mobilen Telefons verfolgt und Ende der 60er Jahre Autotelefone auf den Markt gebracht.

Zähneknirschen beim ersten Natel-Anruf

Cooper beschloss 1972, ein Gerät zu entwickeln, das sich überall benutzen liess. Sein Team aus Experten für Halbleiter, Transistoren, Filter und Antennen arbeite monatelang Tag und Nacht, bis es Ende März einen Durchbruch erzielte und das mobile Telefon DynaTAC vorstellte (Dynamic Adaptive Total Area Coverage).

Die Batterie hielt gemäss Cooper nur 25 Minuten. "Aber das Gerät war eh so schwer, dass man es nicht 25 Minuten ans Ohr halten konnte", erzählt der Vater des Handys.

"Ich stand also auf der Sixth Avenue (in New York) und plötzlich hatte ich die Eingebung, meinen Gegenspieler bei Bell, Joel Engel, anzurufen. Und ich sagte: 'Joel, hier ist Martin Cooper... Ich rufe dich hier von einem mobilen Telefon an. Aber von einem echten mobilen Telefon, das tragbar ist und man in der Hand halten kann.' Schweigen am anderen Ende. Ich glaube, er knirschte mit den Zähnen."

Erst ein paar Jahre nach diesem Gespräch kam das erste Motorola-Gerät in den USA auf den Markt. Das DynaTAC 8000X kostete fast 4000 Dollar. Der "Brick" war fast ein Kilo schwer und 33 Zentimeter gross.

Screenshot: Unlokia / Youtube

Mehrere Jahrzehnte Entwicklung brachten in den 1990er Jahren die erste SMS und mit "Snake" das erste Handy-Spiel für die breite Masse. Wenig später folgte das erste Gerät mit drahtlosem Internetzugang, das Nokia 7710. 2001 führte Japan den Mobilfunkstandard 3G ein, der einen schnelleren Internetzugang ermöglichte. Im Jahr davor wurde in Japan das erste Handy mit Kamera entwickelt, das Sharp SH04.

"Heute erfindet Apple das Telefon neu", sagte Firmenchef Steve Jobs, als er 2007 das iPhone vorstellte. Im selben Jahr kam mit dem HTC Dream das erste Smartphone mit dem Google-Betriebssystem Android in den Handel. Es folgte der rasante Aufstieg der Smartphones – und gleichzeitig der Niedergang von Nokia.

Aus dem "Brick" wurde über die Jahre ein leistungsstarker Mini-Computer, der sich in praktisch jeder Hosentasche findet. Auch wenn die modernen Geräte nicht mehr viel mit Coopers Monstrum DynaTAC zu tun haben, war er sich schon damals sicher, dass es die Welt verändern würde. Und das Problem der Fixierung auf den Handy-Bildschirm beunruhigt ihn nicht wirklich. "Als das Fernsehen rauskam, waren die Leute wie hypnotisiert." Jetzt sei das nicht mehr so.