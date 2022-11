Vor 52 Jahren: Computermaus wird patentiert

"XY Position Indicator for a Display System" hiess das Gerät, das der amerikanische Erfinder Douglas Engelbart im November 1970 patentieren liess. Es handelte sich um eine Holzschale mit zwei Metallrädern, die Engelbart "Maus" nannte, weil ihn das Kabel an den Schwanz des Nagetiers erinnerte. Den Cursor am Bildschirm nannte er übrigens "Bug", aber anders als bei der Maus setzte sich dieser Begriff nicht durch beziehungsweise wurde später anderweitig verwendet.

Bis zur Kommerzialisierung der Maus vergingen allerdings noch viele Jahre. 1981 kam sie erstmals in einem Xerox-System zum Einsatz, ab 1983 verkaufte Apple seinen PC "Lisa" erstmals mit einer Maus. Popularität erreichte die Maus allerdings erst nach 1984, als Apples Macintosh auf den Markt kam.

Maus-Patent aus dem Jahr 1970.

Erfindung wurde für 40'000 Dollar "verschenkt"

Bemerkenswert ist indes, dass sich die Computermaus in den vergangenen 50 Jahren zumindest punkto Formfaktor überhaupt nicht verändert hat. Lediglich Nuancen wie das Scrollrad, zusätzliche Tasten und die kabellose Verbindung wurden im Laufe der Zeit hinzufgefügt.

Viel Geld verdiente Engelbart mit seiner Erfindung übrigens nicht. In einem Interview sagte er später, dass sein Institut die Maus zwar patentierte, aber den Wert nicht wirklich habe einschätzen können. Laut Aussagen von Engelbart sei das Patent schliesslich für 40'000 Dollar an Apple lizenziert worden. Auszeichnungen erhielt der Erfinder aber dennoch: 1997 den Turing-Award für sein Lebenswerk, im Dezember 2000 verlieh der damalige US-Präsident Bill Clinton Engelbart die National Medal of Technology.