Vor 53 Jahren: Wir nennen es Silicon Valley

Etwa 50 Kilometer südlich von San Francisco in der Bay-Area liegt Palo Alto. Dort gründeten in den 1930er-Jahren Bill Hewlett und David Packard ihr Unternehmen Hewlett-Packard. Es sei in einer Garage passiert, so geht die Geschichte. Die Adresse 367 Addison Avenue hat vom US-Bundesstaat Kalifornien die Plakette "historische Sehenswürdigkeit" erhalten.

Jede grosse Idee entsteht in einem kleinen Raum, das hat sich in der IT-Geschichte oft wiederholt. Microsoft: Entstanden in einem Schulzimmer von Seattle, Washington. Apple: Gegründet in einer Garage in Los Altos, Kalifornien.

Halbleiter-Industrie im Valley

Als die beiden heutigen Milliarden-Konzerne das Laufen lernten, hatte das Tech-Gebiet in der Bay-Area bereits den Namen Silicon Valley erhalten. Denn am 11. Januar 1971 erschien in der Zeitung 'Electronic News' ein Artikel mit dem Titel "Silicon Valley U.S.A.".

Der Journalist Don Hoefler berichtete darin über die Halbleiter-Industrie im Santa Clara Valley. Laut 'Computerhistory.org' hatte er die Bezeichnung bei einem Mittagessen mit Marketing-Verantwortlichen in San Francisco aufgeschnappt.

"Während des Gesprächs sagten sie etwas über das Silicon Valley", so ein damaliger Begleiter. Hoefler habe gefragt: "Wo kommt das denn her?" Die Marketing-Verantwortlichen hätten geantwortet: "Oh, so nennen es die Leute."

Valley in Zug und im Tessin

"Silicon Valley" musste aber noch einige Jahre warten, bevor es zu einem stehenden Begriff wurde. Heute gilt die Bezeichnung für eine Ansammlung von Tech-Firmen im Gebiet der Bay-Area. Manche waren sehr erfolgreich, andere sind längst wieder verschwunden.

Doch der Name blieb und wanderte weiter: In Zug gibt es ein "Crypto Valley". Am Dalle-Molle-Forschungsinstitut für KI in Lugano entsteht gemäss 'NZZ' das "Silicon Valley des Tessins".

Wie das Valley begann