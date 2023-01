Vorstoss verlangt Richtlinien bei der Beschaffung von kritischen IT-Infrastrukturen

Nik Gugger, EVP-Nationalrat aus Winterthur, sieht die Sicherheit der kritischen Infrastrukturen in der Schweiz in Gefahr. Dies gelte insbesondere für den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, "weil sich in diesem eine rasante Innovationsfähigkeit und die langjährigen Verpflichtungen bei IKT-Beschaffungen diametral gegenüberstehen", schreibt er in einer Interpellation an den Bundesrat.

Dieser Umstand würde zu sicherheitsrelevanten Diskrepanzen zwischen der Momentaufnahme beim Beschaffungsentscheid und dem langjährigen Betrieb von kritischen Infrastrukturen im IKT-Bereich führen. Deshalb schlägt der Politiker zusammen mit 12 Mitunterzeichnenden vor, dass der Bundesrat für die Beschaffung von kritischen Infrastrukturen im IKT-Bereich offizielle Richtlinien erstellt.

Beschaffung kein Teil der Schutzstrategie

ab. In der Strategie – die per Ende 2022 Begründet wird der Vorstoss damit, dass das Beschaffungswesen kein Teil der nationalen Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (Babs) von 2017 ist. Diese zielt im Wesentlichen auf die Verbesserung der Resilienz von kritischen Infrastrukturenab. In der Strategie – die per Ende 2022 überarbeitet wurde – spielt der Beschaffungs­pro­zess im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen keine Rolle.

Gemäss Gugger würden neue Richtlinien einen Beitrag leisten, um "eine integralere und langfristigere sicherheits­politische Betrachtung das Gesamt­systems zu ermöglichen und so die Sicherheit der Systeme entlang des Lebenszyklus zu erhöhen". Zudem will der Politiker wissen, ob der Bundesrat auch der Meinung ist, dass mit solchen Guidelines die Resilienz erhöht werden könnte.

Weiter fragte der Nationalrat, ob die Regierung bereit wäre solche Richtlinien zu erstellen und brachte gleich selbst den Vorschlag eines runden Tisches mit Vertretern von Bund, Kantonen, Wissenschaften, IT-Industrie sowie Betreibern von kritischen Infrastrukturen auf. Zudem soll das Themengebiet Beschaffung in die nationale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen 2023-2027 aufgenommen werden.