VP Bank strukturiert Geschäftsbereich und Management um

Die Liechtensteiner VP Bank baut um. Nach nur 2 Jahren als Chef im Bereich Client Solutions verlässt Thomas Hohenhau die Bank schon wieder. Sein Geschäftsbereich werde nun "neu gruppiert", schreibt die Bank in einer Mitteilung. Das heisst konkret: Er wird aufgelöst.

Im letzten Geschäftsbericht der Bank hiess es noch, die neue Geschäftseinheit sei mit der Entwicklung einer modularen, offenen Investitions- und Strukturierungsplattform erfolgreich gestartet.

Per Ende 2022 werden sämtliche Kundenaktivitäten in diesem Bereich in die regionalen Verantwortlichkeiten (bestehend aus Liechtenstein, Asien und Europa) überführt. Die Region Liechtenstein verantwortet neben dem Intermediär- und Privatkundengeschäft im Fürstentum neu auch die beiden Fondsgesellschaften Funds Solutions Liechtenstein und Funds Solutions Luxemburg. In der Transformationsphase werde von Hohenhau noch mit an Bord sein, danach verlässt er aus eigenem Antrieb das Finanzhaus.

Die verbleibenden funktionalen Abteilungen bündelt die Bank in einem neuen Bereich Group Products & Solutions. Dessen Leitung übernimmt der bisherige Chef des CEO-Offices Rolf Steiner.

Indes soll Mara Harvey neu das Schweiz-Geschäft per Januar 2023 leiten. Harvey ist erfahrene Bankerin, während ihrer Karriere hatte sie gemäss ihrem Linkedin-Profil verschiedene Chefpositionen bei der UBS inne – zuletzt als Head of Client Services. Die zuständigen Aufsichtsbehörden müssen der Ernennung jedoch noch zustimmen.