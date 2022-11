VTX Telecom wird SOC-Anbieter

VTX Telecom gesellt sich zur wachsenden Zahl von Schweizer IT-Unternehmen, die Security-Operation-Center-Services anbieten. VTX hat dafür aber kein eigenes SOC aufgebaut, sondern eine Partnerschaft mit Kudelski Security vereinbart und wird damit zum Reseller der Services des Kudelski-SOC.

Letzteres befindet sich in Cheseaux-sur-Lausanne und bietet Kunden rund um die Uhr Managed Detection and Response an, also einen gemanagten Dienst zur Erkennung und Reaktion auf Cyberangriffe. Der Service wird sowohl Unternehmen als auch Organisationen der öffentlichen Hand angeboten. Kudelski Security ist die Abteilung für Cybersicherheit der Kudelski Group .