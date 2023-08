W4 und Nextage gründen Joint Venture

Wie die beiden CRM-Dienstleister Nextage und W4 mitteilen, haben sie ein gemeinsames Joint Venture gegründet. Beide Unternehmen sind Platin-Partner für die CRM-Software Hubspot. Das Gemeinschaftsunternehmen soll es ihnen nun ermöglichen, umfassendere Services anbieten zu können.

Von der Luzerner Firma Nextage sollen vor allem Beratungsservices in Bereichen wie Unternehmensentwicklung, Digitalisierung und Automatisierung kommen, W4 kümmert sich um die technische Umsetzung, Implementationen und operative Services, heisst es in der Medienmitteilung der beiden Unternehmen. Das Team des Joint Venture besteht demnach aus rund 60 Fachleuten von beiden Seiten und hat am 1. Juli die Arbeit aufgenommen.

Nextage wurde 1999 gegründet, W4 bereits 1994. W4 hat insgesamt 9 Niederlassungen, 4 davon in der Schweiz. Die anderen befinden sich in Deutschland, der Slowakei, China, Pakistan und Thailand.